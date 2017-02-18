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18 Şubat 2017 Cumartesi 08:57

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Ölümlü Kaza

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Ölümlü Kaza
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39 YAŞINDAKİ GÜRKAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Girne Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah 09.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 39 yaşındaki Akan Gürkan hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de yaşayan Gürkan, yönetimindeki LK 700 plakalı otomobil ile Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu araçtan savrulan Akan Gürkan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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