Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Ölümlü Kaza

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de yaşayan Gürkan, yönetimindeki LK 700 plakalı otomobil ile Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.