Girne-Lapta yolu üzerinde ticari araç denetimi gerçekleştirildi

DENETİM SONUCUNDA YASALARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ; 2 ARAÇ BAĞLANDI



Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü ekipleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi personeli, Girne-Lapta yolu üzerinde ticari araç denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetim sonucunda yasalara uymayan şoförlere ceza kesilirken iki araç da bağlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuz Çıkarma Plajı mevkiinde yapılan denetimlerde çok sayıda ticari araç durdurularak mesleki sürüş belgesi, işletme izni ve güzergah izni gibi belgelerin kontrolü yapıldı.

