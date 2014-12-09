Girne Kurultayı 12-13 Aralık’ta

“ŞEHRİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OL” SLOGANIYLA DÜZENLENECEK KURULTAYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

GÜNGÖRDÜ: “KURULTAYDA, VATANDAŞLARIN NASIL BİR GİRNE İSTEDİĞİ, BELEDİYEDEN NE BEKLEDİĞİ SORULARINA YANIT BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

İKİ GÜN SÜRECEK KURULTAYDA ÇEŞİTLİ KOMİTELERDE KENTİN SORUNLARI ELE ALINACAK; ÖĞRENCİLERİN “NASIL BİR GİRNE İSTİYORSUNUZ” KONULU RESİM VE KOMPOZİSYONLARI DA SERGİLENECEK

Girne Belediyesi’nin, “Girne’nin geleceğini belirlemek, kent gelişimine katkı sağlayacak projelerde, halkın söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla” düzenleyeceği Girne Kurultayı, 12-13 Aralık tarihlerinde Alsancak’taki Merit Park Otel’de yapılıyor.

“Şehrin sakini değil, sahibi ol” sloganıyla, Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Merit Park Otel sponsorluğunda yapılacak kurultayla ilgili bugün Merit Park Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre, basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, göreve geldiği günden itibaren, Girne halkına, kentin şeffaf, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetileceği ve Girnelilerin kentte hayata geçirilecek her projede söz sahibi olacağı sözünü verdiklerini anımsattı. Güngördü, kurultayı, halka bu sözü yerine getirmek amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Kurultayın, Girne Belediyesi Meclisi üyelerinin oybirliğiyle hayat bulacağını anımsatan Güngördü, kurultayda alınacak kararların, 2014-2018 yılları ve sonrasında, kentin sorunlarının belirlenmesine, kent yönetimi ve gelişiminde, Belediye Meclisi’nin alacağı kararlara ve atılacak adımlara ışık tutarak, bu yönde yapılacak projelere zemin hazırlayacağını söyledi.

“ŞEFFAF, KATILIMCI, DEMOKRATİK BİR ANLAYIŞLA...”

“Kentler elbette ki seçilmiş insanlar tarafından yönetilir, ama seçilmiş insanlar, kentleri istedikleri gibi yönetemezler” diyen Güngördü, Kurultayı, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yönetilen bir Girne yaratmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Girne Kurultayı’nın, Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Merit Park Otel sponsorluğunda gerçekleşeceğini kaydeden Güngördü, katkı yapan herkese teşekkür etti.

Güngördü, kent kurultayında iki gün boyunca, imar, sokak tabelaları, yeşil, çevre, engelli kaldırımları, bisiklet yolları, su kaynakları ve kullanımı gibi konularda oluşturulacak komitelerle çalışma yapılacağını, çıkacak görüşlerin basın yoluyla halka paylaşıldıktan sonra kitapçık haline getirileceğini söyledi. Güngördü, kurultayda, “vatandaşların nasıl bir Girne istediği, belediyeden ne beklediği” sorularına yanıt bulmaya çalışacaklarını da vurguladı.

Bu yönde yapılan çalışmalara Girne Amerikan Üniversitesi Araştırma Kurulu’nun da, yaptığı kamuoyu araştırmalarıyla katkı sağladığını dile getiren Güngördü, üniversiteye de teşekkür etti.

GİRNE SÖZLEŞMESİ

Kurultayda Girne sözleşmesi oluşturularak imzalanacağını dile getiren Güngördü, “Amacımız Girne’yi bu günkü durumundan daha iyi duruma getirmek ve bizden sonraki nesillere daha güzel bir Girne bırakmaktır” diye konuştu.

“Vatandaşları Girne Kurultayı’na katılmaya ve artık kentin sakini değil, sahibi olmaya davet ediyoruz” diyen Güngördü, vatandaşların, “Girne sözleşmesinde senin de bir imzan olsun sloganıyla” gerçekleşecek kurultaya katılarak fikir ve görüşlerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

KEMALER

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bankanın, ülkede birçok sosyal sorumluluk projesine katkı yaptığını anımsatarak, Girne Belediyesi’nin, halkı kentin sakini değil, sahibi yapmaya yönelik projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kemaler, kurultayın, turizmin incisi olan Girne’ye bir kimlik ve vizyon kazandıracak fikir ve önerilerin ortaya çıkmasına katkı sağlamasını da diledi.

METİN

Merit Park Otel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin de, Girne halkının kent yönetiminde ve gelişiminde söz sahibi yapacak böyle bir projede yer almaktan ve kurultaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

KALFA

Basın toplantısında söz alan Girne Belediyesi Meclis Asbaşkanı Önder Kalfa ise, kurultayda, demokratik düşüncesinin benimsenmesini diledi.

KURULTAY PROGRAMI

Basın toplantısında daha sonra, Belediye Müdür Vekili Ali Teknikel söz alarak, 12-13 Aralık tarihlerinde, 08.30- 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek kurultay programı hakkında bilgi verdi.

Girne Kent Kurultayı, 12 Aralık Cuma günü 09.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Girne Sözleşmesi oluşturularak imzalanacak.

Kurultayın ikinci günündeyse, çeşitli alanlarda komiteler oluşturularak kentin sorunları ele alınacak.

Kurultay boyunca, Girne’deki okullardan öğrencilerin “nasıl bir Girne istiyorsunuz” konulu resim ve kompozisyonları da kurultay alanında sergilenecek.