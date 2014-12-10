Girne Kurultayı 12-13 Aralık Tarihlerinde Yapılacak

Girne Belediyesi, Girne Kurultayı 2014’e hazır olduğunu bildirdi.

Girne Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim için Girne Kurultayı 2014’ün yapılacağı ve bu amaçla hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

"Sizleri şehrin sakini değil, şehrin sahibi olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Girne Kurultayı’nın gerçekleşmesi için katkı koyan başta tüm Belediye Meclis Üyelerimize, muhtar ve azalarımıza, Kurultay Hazırlık Komitesine teşekkür eder, kurultayımızın ülkemiz demokrasi kültürüne, yerel yönetimlerin yeniden şekillenmesine katkı yapacağına olan inancımızı yineleriz” dedi.

KURULTAYA KATILMAK İSTEYENLERE DUYURU

Girne Kurultayı 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ve kent kurultayına katılıp görüşlerini açıklamak, sorumluluk almak, yönetime ortak olmak ve yeni bir yönetim anlayışını hakim kılmak isteyen herkese açık olacak.

Karaoğlanoğlu Kervansaray bölgesindeki Merit Park Hotel’de gerçekleşecek kurultaya katılmak isteyenler için Belediye tarafından minibüs sağlanacak.

Açıklamaya göre, kurultaya katılacakların 12 -13 Aralık tarihlerinde sabah saat 09.00’da Ramadan Cemil Meydanı Baldöken Otoparkı yanında hazır olması gerekiyor.

Kurultay sonunda isteyen katılımcılar saat 16.00’da Merit Park’tan Girne Merkeze getirilecek.