Girne Kurtuluş Caddesinde kanalizasyon çalışmaları…



BEYLERBEYİ TRAFİK IŞIKLARI İLE LEMAR GİRİŞİ ARASINDAKİ YOL 18 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK



Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları kapsamında Beylerbeyi Trafik Işıkları ile Lemar girişi arasındaki yol, 18 Ağustos Cumartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacak.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bugün başlayan çalışmalar 18 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek ve çalışmalara Kurban Bayramı nedeniyle 19-24 Ağustos tarihleri arasında ara verilecek.



Lemar girişi ile Altınkaya Otel arasındaki çalışmalar ise 25 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



Çalışmalar süresince bölge trafiğe kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ayrıca alternatif yolları kullanması istendi