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Girne Kültür Sanat Günleri Selda Bağcan Konseri İle Sona Erdi

Girne Kültür Sanat Günleri Selda Bağcan Konseri İle Sona Erdi

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:23
Girne Kültür Sanat Günleri Selda Bağcan Konseri İle Sona Erdi

Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Girne Kültür Sanat Günleri, dün gece Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan konseriyle tamamlandı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, bu yıl “Sanat yoluyla barış” sloganıyla düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri’nde Edip Akbayram ve Fatih Erkoç’un sahne çıktığını belirterek, Esaretten Özgürlüğe ve Biraderler Cabaret isimli tiyatro oyunlarının da sergilendiğini kaydetti. Selda Bağcan’a Kıbrıs kapısı tablosu takdim eden Güngördü, kapının dostluğa, kardeşliğe ve barışa açılmasını temenni etti. 

 


Son Güncelleme: 03.10.2018 15:27
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