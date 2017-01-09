



GİRNE KAYMAKAMLIĞI, GİRNE BELEDİYESİ, ÇATALKÖY BELEDİYESİ VE ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ İMAR PLANI İLE İLGİLİ SUNUM YAPACAK

Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, ve Şehir Planlama Dairesi, “Girne-Çatalköy İmar Planı” çalışmaları ile ilgili sunum yapacak.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirme amacıyla düzenlenecek sunum; 12 Ocak Perşembe günü saat 10:00’da, Grand Pasha Otel’de yer alacak.

Sunum; arazi kullanım çalışmaları, sosyo-ekonomik araştırma sonuçları, hane halkı ve işyeri anketi sonuçları, mevcut durum raporu ve temelde belirlenen sorun ve eksiklikleri kapsayacak.

Açıklamada, 2016 yılının Şubat ayında başlayan; “Girne-Çatalköy İmar Planı” ile ilgili çalışmalar çerçevesinde arazi kullanım çalışmalarının tamamlandığı, kentin sosyo-ekonomik profilinin çıkarılması ile ilgili anket araştırmasının sonuçlarının ortaya çıktığı belirtildi.

Arazi kullanım analizlerinin yanı sıra hane halkı anketleri sayesinde Girne ve Çatalköy Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan sosyo-ekonomik durumun ortaya çıkarılması konusundaki çalışmaların da tamamlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda ekonomik yapı, halkın yaşadığı konut ve konut çevresine ilişkin memnuniyet, ikamet edilen bölge ile ilgili eğilim ve memnuniyet, demografi ve benzeri konularda bölge ve mahalleler bazında sonuçlar elde edildi.

Hane halkı anketlerinin yanı sıra işyeri anketlerinin analiz ve bulguları sayesinde kentteki sorunlarının ortaya konması ve çözüm üretilmesi sağlanmasının planlandığı vurgulandı.