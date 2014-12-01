Girne Kapısı Ve Çevresi Düzenleme Projesi’nde Son Aşamaya Gelindi

“GİRNE KAPISI’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK”

Başkent Lefkoşa’nın merkez bölgesi Girne Kapısı ve çevresi, Meclis Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KTMMOB işbirliğinde düzenleniyor. Proje için son aşamaya gelindi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda “Lefkoşa, Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması” için hazırlanan projelerin değerlendirmesi bugün yapıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda gerçekleştirilen proje değerlendirme toplantısına, Meclis Başkanı Sibel Siber, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Mimarlar Odası Başkanı Azmi Öge katıldı.

HARMANCI: “LEFKOŞA’NIN KALBİNE DOKUNAN YENİ BİR ALAN YARATILACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Kapısı’nın yüzyıllardır Lefkoşa’nın kalbi olduğunu, 1567 yılında Venedikliler tarafından inşa edildiğini, 1800’lü yıllarında ise Osmanlılar tarafından restorasyonunun yapıldığını söyledi.

İngiliz döneminde Surların iki tarafının yıkılarak kapının açılıp genişletildiğini ifade eden Harmancı, 2014 yılına gelindiğinde ise bölgenin, yeni, çağdaş, Lefkoşa’nın ihtiyaçlarına yakışır bir çevre düzenlemesi ile yeniden hayat bulması için mücadele verildiğini vurguladı.

Harmancı bu inisiyatifi başlattığı için Meclis Başkanlığı, tüm sivil toplum örgütleri ve projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Projenin tamamlanması ile birlikte Lefkoşa’nın kalbine dokunan yeni bir alan yaratılacağının altını çizen Harmancı, amaçlarının tüm kamusal alanları bu tarz proje ve desteklerle Lefkoşa’ya yakışır bir noktaya getirmek olduğunu belirtti.