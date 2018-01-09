GİRNE İSKENDERUN CADDESİ’NDE ALTYAPI VE KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Girne Belediyesi, Öğretmen Evi kavşağı ile Emin Alpkaya Sokak arasında yer alan İskenderun Caddesi’nde altyapı ve kaldırım çalışması başlattı.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskenderun Caddesi üzerinde biriken yağmur suyu sorununu çözmek amacıyla yağmur suyu kanalları ve drenaj hattı yenileniyor, kaldırım standart hale getiriliyor.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kent genelinde ve belediyeye bağlı köylerde yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü, Girne Belediyesi olarak 36 ay içerisinde 7 bin metre kaldırım döşediklerini söyledi.