  GİRNE INNER WHEEL KULÜBÜ’NDEN GÜNGÖRDÜ’YE ZİYARET

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Nermin Anıl, kulüp üyeleri ve Türkiye’nin tanınmış yazarlarından Solmaz Kamuran’ı kabul etti. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Nermin Anıl, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Kulübü’nün üstlendiği Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen organizasyona yapmış olduğu katkılar nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye kulüp üyeleri adına teşekkür plaketi takdim etti. Güngördü’nün her zaman kendilerine desteğini esirgemediğini söyleyen Anıl, katkıları nedeniyle Güngördü’ye teşekkür ederek, işbirliklerinin sürmesini diledi. Ziyarette, Girne Inner Wheel Kulübü üyeleri, önümüzdeki günlerde Girne Belediyesi’yle işbirliği içerisinde Bellapais yolu üzerinde bir temizlik çalışması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık etkinliği düzenleme konusunda da Güngördü’yle fikir alışverişinde bulundu.

“ORTAK AKLA İNANARAK BU YOLA ÇIKTIK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kulüp üyeleri ve yazar Solmaz Kamuran’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek kendisine takdim edilen plaket için teşekkür etti. Güngördü, “Ortak akla inanarak bu yola çıktık. İki defa kent kurultayı düzenleyerek, şehirde halkımızla ortak kararlar vererek çeşitli düzenlemeler yaptık. Halkımız ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde kentimiz için çalışmak her zaman önceliğimiz oldu” dedi. Güngördü ziyaretleri esnasında yazar Solmaz Kamuran’a Girne Belediyesi’nin 2016 Zeytin Karikatürleri Albümü hediye etti.