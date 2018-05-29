Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri

“KATILIMIN SAĞLANMASINA ÖZEN GÖSTERİLMEDİ”

Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri

“KATILIMIN SAĞLANMASINA ÖZEN GÖSTERİLMEDİ”

29 Mayıs 2018 Salı 17:02
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri

“KATILIMIN SAĞLANMASINA ÖZEN GÖSTERİLMEDİ”

Girne İnisiyatif, Karaoğlanoğlu bölgesinde bir otelin yanındaki 15 dönümlük kamu arazisine beş yıldızlı otel yapılması için düğmeye basıldığını, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Tüzüğü uyarınca düzenlenen Halkı Bilgilendirme Toplantısı’na katılımın sağlanması içinse gerekli özenin gösterilmediğini savundu.
Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, “Toplantının, yangından mal kaçırır şekilde çevrede yaşayan insanlara ve sivil toplum örgütlerine haber verilmeden gerçekleştirilmeye çalışılması kabul edilemez” denilerek, toplantının terk edildiğini de belirtildi.

banner277
Girne Kaymakamlığı, Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan temsilcilerin toplantıya katılmadığını, Çevre Dairesi memurlarının birçok soruyu muhatap daire olmadığı için yanıtlamadığını savunan Girne İnisiyatifi, toplantının gereğine uygun şekilde yeniden yapılması konusundaki taleplerini dilekçe olarak ilgili kurumlara ileteceğini belirtti.
Toplantıda birçok soruya cevap verilemediğini de savunan Girne İnisiyatifi, “Bir kamu arazisi nasıl olur da turizm amaçlı yabancı özel bir şirkete kiralanır? Kamu menfaati nedir?” diye de sordu.
 


Son Güncelleme: 29.05.2018 20:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Geçitkale de artık Cıttaslow
Geçitkale de artık Cıttaslow

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim