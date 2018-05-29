Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri

“KATILIMIN SAĞLANMASINA ÖZEN GÖSTERİLMEDİ”

Girne İnisiyatif, Karaoğlanoğlu bölgesinde bir otelin yanındaki 15 dönümlük kamu arazisine beş yıldızlı otel yapılması için düğmeye basıldığını, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Tüzüğü uyarınca düzenlenen Halkı Bilgilendirme Toplantısı’na katılımın sağlanması içinse gerekli özenin gösterilmediğini savundu.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, “Toplantının, yangından mal kaçırır şekilde çevrede yaşayan insanlara ve sivil toplum örgütlerine haber verilmeden gerçekleştirilmeye çalışılması kabul edilemez” denilerek, toplantının terk edildiğini de belirtildi.



Girne Kaymakamlığı, Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan temsilcilerin toplantıya katılmadığını, Çevre Dairesi memurlarının birçok soruyu muhatap daire olmadığı için yanıtlamadığını savunan Girne İnisiyatifi, toplantının gereğine uygun şekilde yeniden yapılması konusundaki taleplerini dilekçe olarak ilgili kurumlara ileteceğini belirtti.Toplantıda birçok soruya cevap verilemediğini de savunan Girne İnisiyatifi, “Bir kamu arazisi nasıl olur da turizm amaçlı yabancı özel bir şirkete kiralanır? Kamu menfaati nedir?” diye de sordu.