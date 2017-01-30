Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:08

Girne İnisiyatifi’nden Anafartalar İnisiyatifi’ne Destek

Girne İnisiyatifi'nden Anafartalar İnisiyatifi'ne Destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Girne İnisiyatifi, Anafartalar İnisiyatifi’nin etrafında toplanan örgütleri selamlayarak, mücadelelerine destek belirtti.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, bir coğrafyanın öznelerinin o coğrafyada yaşayanlar olduğuna inanç belirtilerek, kamusal bir alan olan ve tarihi özelliği de bulunan Anafartalar Lisesi’nin öznesi o okulda ders veren öğretmenler, eğitim alan öğrenciler ve Girne’de yaşayan insanlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada yapılacak düzenleme her ne olursa olsun bunun katılımcı bir anlayışla ele alınması ve Anafartalar İnisiyatifi’nin önerilerinin de ülkeyi yönetenler tarafından dikkatle değerlendirilmesi talep edildi.

Açıklamada, bir süredir Girne’de bulunan kamusal alanlara dönük olarak sürdürülen saldırıların yeni yılda da tüm hızıyla sürdüğü iddia edilerek, “Daha önce kıyıların yağmalanması amacıyla yapılmaya çalışılan ancak mahkemeden dönen düzenlemelerle ilgili hala halkın beklediği adımları atmamakta ısrar eden yöneticiler şimdi de sözde ‘eğitimin yeniden düzenlenmesi’ amacıyla Girne’nin en eski liselerinden olan Anafartalar Lisesi ile ilgili projeler geliştirmeye çalışmaktadır” denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda Konferans Düzenleniyor Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu Gerçekleştirildi Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu...
Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe Muhtarını Kabul Etti Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe...
İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını Büyütüyor İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını...
Meclis Yarın Toplanacak Meclis Yarın Toplanacak
Hayati Tehlike Yok Hayati Tehlike Yok
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Basın özgürlüğünün önündeki engeller konusunda dünyadaki ve Kıbrıs’taki durum, 6 Şubat Pazartesi...

Haberi Oku