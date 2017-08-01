Girne İnisiyatifi’nden Açıklama...

Girne İnisiyatifi, “Karaoğlanoğlu bölgesinde yasaya aykırı bir biçimde inşa edildikten sonra Girne Belediyesi tarafından yargıya taşınan kaçak otel inşaatı ile ilgili hukuksuzluğun büyümekte olduğunu” öne sürdü

Girne İnisiyatifi, “Karaoğlanoğlu bölgesinde yasaya aykırı bir biçimde inşa edildikten sonra Girne Belediyesi tarafından yargıya taşınan kaçak otel inşaatı ile ilgili hukuksuzluğun büyümekte olduğunu” öne sürdü

Girne İnisiyatifi adına Mustafa Berktuğ tarafından yapılan açıklamada, “Girne Belediyesi ile Kaya Oteller Grubu arasında yapılan protokol gereği ilgili firmanın 1 Temmuz’dan itibaren 30 gün içerisinde yıkılmasını taahhüt ettiği kaçak katlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadığı” belirtildi.

Berktuğ açıklamasında, “Geçtiğimiz ay Girne İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamaya cevap veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konunun takiplerinde olduğunu ve firmanın 1 Temmuz’dan itibaren 30 gün içerisinde yıkım işlemini gerçekleştireceğini mahkeme huzurunda taahhüt ettiğini söylemişti ancak buna karşın henüz hiçbir işlem yapılmadı” dedi.

“Hukuksuz bir uygulamanın sürekli olarak ertelenmesine göz yumanların hukuksuzluğu yapanlar kadar suçlu olduğu” görüşünü kaydeden Berktuğ, Girne Belediyesi’nin konuyla ilgili atacağı adımları açıklamasını beklediklerini söyledi.

Bu arada açıklamasında, “kaçak katların yıkılmamasına ilaveten bahse konu otel inşaatının planlama onayına ve ÇED raporuna aykırı bir biçimde kıyıda kazı ve dolgu işlemleri yapıldığını” öne süren Berktuğ, “Haftalardır gitmediğimiz makam kalmadı ancak herkes topu birbirine atıyor” dedi.

Berktuğ, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Çevre Koruma Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne konuyla ilgili başvuru yaptıklarını aktardı.