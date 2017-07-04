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04 Temmuz 2017 Salı 08:19

Girne İnisiyatifi: ”yıkım Erteleme Süresi Doldu, Ne İmar Planı Mevcut Ne De Yasal İşlem Yapılmaktadır”

Girne İnisiyatifi, Karaoğlanoğlu Zeyko bölgesinde kaçak olarak inşa edilen katların yıkımı için ertelenen sürenin dolmasına karşın imar planı taslağı bulunmadığını,&nbsp; kaçak katlarla ilgili işlem de yapılmadığını belirtti.

Girne İnisiyatifi: ”yıkım Erteleme Süresi Doldu, Ne İmar Planı Mevcut Ne De Yasal İşlem Yapılmaktadır”
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Girne İnisiyatifi, Karaoğlanoğlu Zeyko bölgesinde kaçak olarak inşa edilen katların yıkımı için ertelenen sürenin dolmasına karşın imar planı taslağı bulunmadığını,  kaçak katlarla ilgili işlem de yapılmadığını belirtti.

Girne İnisiyatifi adına Birol Karaman yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin  yıkım kararına rağmen, Girne Belediyesinin imar planında kat artışı gerçekleşebileceği gerekçesiyle, ilgili şirketle protokol imzalayarak yıkım kararının ertelendiğini hatırlatarak, yıkım kararı için verilen sürenin temmuz ayına girilmesiyle dolduğunu ifade etti.

Karaman, ilgili firmanın başından itibaren ülke mevzuatını yok sayarak ÇED raporunda taahhüt ettiklerinin de aksine kıyıları kazmakta, dolgu yapmakta, cumartesi, pazar demeden çalışmaya ve çevreye rahatsızlık vermeye devam etmekte olduğunu ileri sürdü.

Karaman, ilgili firmanın yasalara aykırı faaliyetleri konusunda Girne Belediyesine, Girne Kaymakamlığına, Çevre Dairesine ve diğer ilgili kurumlara defaten şikâyetlerde bulunulmasına karşın bu kurumların ya yetkisiz olduklarını söylemekte veya  konuyu geçiştirmekte olduklarını iddia etti.

Geçen hafta Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın  kamuoyu ile paylaştığı rapora da değinen Karaman, birincil muhatap olarak gördükleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye bazı sorular yöneltti.

Karaman, Güngördü’ye;   basına yansıdığı şekliyle temmuza kadar verdiği süre dolduğuna ve imar planı da henüz çıkmadığına göre yıkımla ilgili girişimleri başka bir tarihe mi erteleyeceğini, kaçak olarak inşa edilen  yapıları yıkmayıp protokol imzalayarak ertelettiği yıkım kararının hem toplumun adalet duygusunu zedelediğini hem de herkesin Girne’nin kurtuluşu olarak gördüğü imar planına daha başından kuşkuyla yaklaşılmasına sebep olduğunun farkında olup olmadığını sordu.

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