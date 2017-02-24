Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 14:51

Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme Destek Belirtti

Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis'te Yapılacak Eyleme Destek Belirtti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Girne İnisiyatifi, Gazimağusa’da Bedi’s piknik alanımda yapılacak olan çevre eylemine destek belirtti.

Girne İnisiyatifi’den yapılan açıklamada, Gazimağusa bölgesinde, Bedis piknik alanının özel bir kişiye kiralandığı, tellerle çevrildiği, kapısına kilit vurulduğu ve alan içerisine beton dökülmek suretiyle doğanın tahrip edildiği haberinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Kamusal alanlara dönük saldırıların, ada çapında tüm hızıyla sürdüğü iddia edilen açıklamada, ortak alanların birer birer sermayenin kar alanları haline getirilmeye çalışıldığı ileri süürldü.

Açıklamada, kamuya ait bir arazinin halkın ücretsiz kullanımına kapatılmasının kamu vicdanını yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, “Girne İnisiyatifi olarak birçok defa ifade ettiğimiz gibi “bir coğrafyanın öznelerinin o coğrafyada yaşayanlar” olduğuna inanmaktayız. Bu çerçevede  25 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Bedis’te düzenlenecek eylem etrafında örgütlenen insanları kucaklar, verdikleri mücadeleyi dayanışmayla selamlarız” denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karayolları Dairesi’nden Açıklama... Karayolları Dairesi’nden Açıklama...
Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi...
Geçitkale Belediyesi Meydan Düzenlemesi Yaptı Geçitkale Belediyesi Meydan Düzenlemesi Yaptı
GİRNE'DE İŞADAMINA BIÇAKLI SALDIRI, 1 YARALI GİRNE'DE İŞADAMINA BIÇAKLI SALDIRI, 1 YARALI
“Gece Silahla Yatıyoruz” “Gece Silahla Yatıyoruz”
Öztürk: “YÖDAK Gibi Bir Yükseköğretim Kurumunun Siyasallaşmaması Gerek” Öztürk: “YÖDAK Gibi Bir Yükseköğretim Kurumunun...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Karayolları Dairesi’nden Açıklama...

Haberi Oku