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26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:56

Girne İnisiyatifi, Taslak İmar Planı Yasallaşana Kadar Geçecek Süreç İçin Bazı Taleplerde Bulundu

Girne İnisiyatifi, Taslak İmar Planı Yasallaşana Kadar Geçecek Süreç İçin Bazı Taleplerde Bulundu
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Girne İnisiyatifi, Girne Çatalköy İmar Planı Taslağının  bugün halkın bilgisine sunulduğunu belirterek, taslak yasallaşana kadar geçecek süreç için bazı taleplerde bulundu.

İnisiyatiften yapılan açıklamada,  taslak imar planı yasallaşana dek, Girne bölgesinde, imar planı ile mevcut emirname arasında farklılık gösteren bölgelerde planlama onaylarının askıya alınması ve bu sürede taslak planın öngördüğü biçimde yeni casino’lu otel, yurt ve benzeri başvurulara da planlama onayı verilmesinin durdurulması talep edildi.

Açıklamada, aksi durumda taslak planın öngördüğü gelişmeler ve mevcut verilere bağlı olarak ortaya konan analizlerin  geçerliliğini yitireceği ve imar planının  anlamsızlaşacağı iddia edilerek, “Bu bakımdan başta Girne Belediyesi olmak üzere tüm kurumların bu konuya hassasiyetle yaklaşması ve hükümetin de gecikmeksizin bu düzenlemeleri yapacak adımları atmasını talep ederiz” denildi.

Açıklamada, söz konusu taslağın Girne’de yaşanmakta  olan imarla ilgili sıkıntıları çözmesi beklentisi dile getirilerek, halkın bilgisine getirilen taslak planda kat yükseklikleri açısından ortaya konan öngörünün Girne kent sınırları içerisindeki yapıların en fazla 5 katla sınırlandırılması olduğu ifade edildi.

Açıklamada,  faaliyette olan ve inşa halindeki 5 yıldızlı otellerin Turizm Gelişim Yasasında öngörülen sınıra gelmiş olması dolayısıyla taslak planın  5 yıldızlı otel yapımını sınırlandırmayı öngördüğü belirtildi.

Mevcut yasal mevzuatın özel ve tüzel kişilere taslak imar planında öngörülen yapı sınırlandırmalarının üzerinde bir hak verdiği, bu durumun  imar planı yasallaşana kadar Girne merkezde ciddi bir arazi rantını gündeme getireceğine dikkat çekildi.

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