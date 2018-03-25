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GİRNE İNİSİYATİFİ: “HEDEF, ORTAK MÜCADELE”

Ülkenin çeşitli bölgelerinde çevre için mücadele eden yerel inisiyatifler ve dernekler, Girne İnisiyatifi’nin çağrısıyla Girne’de toplandı.

GİRNE İNİSİYATİFİ: “HEDEF, ORTAK MÜCADELE”

Ülkenin çeşitli bölgelerinde çevre için mücadele eden yerel inisiyatifler ve dernekler, Girne İnisiyatifi’nin çağrısıyla Girne’de toplandı.

25 Mart 2018 Pazar 18:45
GİRNE İNİSİYATİFİ: “HEDEF, ORTAK MÜCADELE”
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GİRNE İNİSİYATİFİ: “HEDEF, ORTAK MÜCADELE”

Ülkenin çeşitli bölgelerinde çevre için mücadele eden yerel inisiyatifler ve dernekler, Girne İnisiyatifi’nin çağrısıyla Girne’de toplandı.

Lefkoşa Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi, Mağusa İnisiyatifi, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Zeytinlik/Templos İnisiyatifi, Boğaz İnisiyatifi ve Herdaim Dostlar Derneği’nin katılımıyla toplanan örgütler deneyimlerini paylaştı, ortak mücadele edebilecekleri konuları görüştü.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, verimli geçen toplantıda örgütlerin, birlikte mücadele etme konusunda iyi niyet belirtirken, ilkeler üzerinde çalışma ve kısa süre içerisinde yeniden bir araya gelme kararı aldıkları kaydedildi.

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