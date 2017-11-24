Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Kasım 2017 Cuma 13:52

GİRNE İNİSİYATİFİ HALK MECLİSİ TOPLANDI

GİRNE İNİSİYATİFİ HALK MECLİSİ TOPLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
“YENİ OKUL İHTİYAÇ… YAPILINCAYA DEK HER TÜRLÜ GİRİŞİME DEVAM”

Girne İnisiyatifi Halk Meclisi, dün Leymosun Kültür Evi'nde toplantı düzendi.

İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar duyuruldu.

Girne’de yeni okul yapımına ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu sağlanıncaya kadar her türlü girişimin yapılmaya devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.

ZEYKO KONUSU

Bunun yanında seçim öncesi seçime katılacak tüm partilerin konuyla ilgili politikalarının sorgulanması ve bu konuda baskı uygulanması yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedilen açıklamada, “Girne İnisiyatifi’nin başından beridir takip etmekte olduğu Zeyko konusunda elde edilen tüm evrakların kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılması kararı alınmıştır. Ayrıca bölgede devam eden hukuka aykırı uygulamalarla ilgili yasal tüm hakların kullanılması kararı üretilmiştir” ifadelerine yer verildi.

LAPTA… DERE YATAKLARI

Toplantıda, Lapta'da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili sürecin takip edilmesi ve bölge halkı ile daha yakın bir ilişki kurulmasının önerildiği belirtilerek, kış aylarına girerken dere yataklarındaki ihlallerin yerinde tespit edilmesi ve konunun kamuoyunun gündemine taşınması yönünde karar üretildiği kaydedildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku