GİRNE İNİSİYATİFİ HALK MECLİSİ TOPLANDI

“YENİ OKUL İHTİYAÇ… YAPILINCAYA DEK HER TÜRLÜ GİRİŞİME DEVAM”Girne İnisiyatifi Halk Meclisi, dün Leymosun Kültür Evi'nde toplantı düzendi.İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar duyuruldu.Girne’de yeni okul yapımına ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu sağlanıncaya kadar her türlü girişimin yapılmaya devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.ZEYKO KONUSUBunun yanında seçim öncesi seçime katılacak tüm partilerin konuyla ilgili politikalarının sorgulanması ve bu konuda baskı uygulanması yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedilen açıklamada, “Girne İnisiyatifi’nin başından beridir takip etmekte olduğu Zeyko konusunda elde edilen tüm evrakların kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılması kararı alınmıştır. Ayrıca bölgede devam eden hukuka aykırı uygulamalarla ilgili yasal tüm hakların kullanılması kararı üretilmiştir” ifadelerine yer verildi.LAPTA… DERE YATAKLARIToplantıda, Lapta'da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili sürecin takip edilmesi ve bölge halkı ile daha yakın bir ilişki kurulmasının önerildiği belirtilerek, kış aylarına girerken dere yataklarındaki ihlallerin yerinde tespit edilmesi ve konunun kamuoyunun gündemine taşınması yönünde karar üretildiği kaydedildi.