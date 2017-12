GİRNE İNİSİYATİFİ 20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

“ÜCRETSİZ EĞİTİM HAKKINA ERİŞEMEYEN ÇOCUK SAYISI BU YIL SEKSENİN ÜZERİNDE...GELECEK YIL BU SAYI KAT BE KAT ARTACAK”Girne İnisiyatifi adına Çiçek Göçkün, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Girne bölgesinde okula gidemeyen çocuklarla ilgili sorunu anımsatarak, “Dünya Çocuk Hakları’nın kutlandığı bugün üzülerek bildirmeliyiz ki, bu çocuklara ücretsiz ve zorunlu ilköğretim olanağı sağlamakla yükümlü devlet, hala daha bu konuya etkin bir çare üretememiş, konunun üstünü örtme yoluna gitmiştir” ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Meclisi’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 12 Mart 1996 tarihli bileşiminde onayladığını hatırlatan Göçkün, şöyle devam etti:“Bu sözleşmenin 28. Maddesi, çocukların eğitim hakkının, sözleşmeyi kabul eden devletler tarafından kabul edildiğini ve ilköğretimin ülkedeki tüm çocuklar için ücretsiz ve zorunlu olduğunu ifade eder. Yalnızca bir kaç hafta önce, Girne İnsiyatifi olarak, Girne bölgesinde okul eksikliğinden ötürü kayıt yaptıramamış çocuklar için KTÖS, ilgili okul aile birlikleri ve yöneticileri ile okula gidemeyen çocukların aileleri ile birlikte bir dizi eylem ve temas gerçekleştirmiştik. Dünya Çocuk Hakları’nın kutlandığı bugün üzülerek bildirmeliyiz ki, bu çocuklara ücretsiz ve zorunlu ilköğretim olanağı sağlamakla yükümlü devlet, hala daha bu konuya etkin bir çare üretememiş, ‘ilgileneceğiz, halledeceğiz’ diyerek konunun üstünü örtme yoluna gitmiştir.2017-2018 eğitim yılı için devlet okullarında ücretsiz eğitim hakları olan Girneli çocuklar özel bir eğitim kurumunun imkanları kullanılarak eğitime başlayabilmiştir.”“Hükümetin plansızlıktan kaynaklanan sorunu, sorumluluk alıp çözmek yerine bu çocukları özel bir eğitim kurumunun imkanlarından yararlanma yoluna giderek geçici olarak çözme yoluna gitmiştir” iddiasında bulunan Göçkün, Girne’de hızla devam eden plansız kentleşme ve beraberinde gelen nüfus artışıyla birlikte altyapı ve sosyal haklara erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını, bu sorunun her geçen gün arttığını kaydetti.Ücretsiz eğitim hakkına erişemeyen çocuk sayısının bu yıl seksenin üzerinde olduğunu belirten Göçkün, açıklamasında, “gelecek yıl bu sayının kat be kat üzerinde olacağını öngörmek zor değildir” ifadesine yer verdi.Göçkün, “Bu önemli günde, hükümete hala varlığını koruyan ve nüfus artışı ile daha da büyüyecek olan bu soruna ilişkin hangi somut adımları atmayı planladıklarını sormak isteriz. Öte yandan Girne İnisiyatifi olarak ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini riske atan bu sorunun geçiştirilmek suretiyle üstünün kapatılmasına müsaade etmeyeceğimizi de kamuoyu ile paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı.