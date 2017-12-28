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Girne esnafı umduğunu bulamadı

Girne esnafı, yeni yıl alışverişlerinde arzu ettiği satış rakamlarına henüz ulaşamadı. Yeni yıla sayılı günler kalmasına rağmen işlerin çok durgun olduğunu söyleyen esnaf, umudunu son 2 güne bağladı

Girne esnafı umduğunu bulamadı

Girne esnafı, yeni yıl alışverişlerinde arzu ettiği satış rakamlarına henüz ulaşamadı. Yeni yıla sayılı günler kalmasına rağmen işlerin çok durgun olduğunu söyleyen esnaf, umudunu son 2 güne bağladı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:10
Girne esnafı umduğunu bulamadı
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Girne esnafı, yeni yıl hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamladı. Mağazaların vitrinleri yeni yıl konseptine uygun süslendi, yılbaşına özel kampanyalar yapıldı, yeni ürünler raflara dizildi.

13’üncü maaşların da ödenmesi ile yeni yıl alışverişlerinde ciddi hareketlilik bekleyen Girne esnafı, ne yazık ki yeni yıl alışverişlerinde umduğu satış rakamlarına şuana kadar ulaşamadı.

Girne’de esnaf umudunu hafta sonuna bağladı.

Havadis’e konuşan Girne esnafı, şunları söyledi: “Yeni yıl hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık, mağazalarımızı süsledik, yeni ürünler getirttik ve yeni yıla özel kampanyalar yaptık. Henüz umduğumuz hareketliliği görmedik ancak umudumuzu da tüketmedik. Cuma ve Cumartesi günleri çarşının hareketlenmesini temenni ediyoruz.”

Girne esnafı ne dedi?

Abdullah Gülerçioğlu: “Dövizdeki artıştan dolayı vatandaşın alım gücünün düştü bu durum da çarşıya yansıdı. Yeni yıla sayılı günler kalmış olmasına rağmen Girne çarşısında beklenen hareketlilik yok. Biz hazırlıklarımızı haftalar öncesinden tamamladık ancak henüz umduğumuzu bulamadık. Ben yine de çok umutsuz olmak istemiyorum. Son güne kadar da umudumu diri tutacağım.”

İlhan Şamoğlu: “Girne çarşısında son 10 gündür ciddi bir durgunluk var. Vatandaş kendini yeni yıl alışverişine göre ayarlıyor diye düşündüm ama görünen o ki yeni yıl alışverişlerinde de beklenen hareketlilik olmayacak. Şuana kadar umduğumuzu bulamadık. Umudumuz son iki günde çarşınsın hareketlenmesi, yeni yıl alışverişlerinin başlaması yönünde.”

Gökhan Atlı: “Girne çarşısına yeni yıl hareketliliği henüz gelmedi. Yeni yıla sayılı günler kaldı ancak halen daha çarşı durgun. Cadde sokaklarda yeni yıl havası yok. İnsanları çarşıya çekecek bir hazırlık bir cazibe de yok. Biz esnaflar olarak vitrinlerimizi yeni yıl konseptine göre süsledik, ışıklandırdık ancak çarşıda ne bir ışıklandırma ne bir şenlik var. Girne’de son 3 yıldır indirim şenliği bile yapılmıyor.”

Adil Erten: “Yılbaşı alışverişi yok. Christmas’a kadar yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik satışlarım oldu ancak yerli halk ne Christmas için ne de yeni yıl alışverişi için henüz çarşıya gelmedi.  Ancak çok da umutsuz konuşmak istemiyorum. Benim umudum Perşembe gününden sonra yeni yıla yönelik satışların hareketlenmesi yönünde.”

Mehmet Ali: “Yeni yıl alışverişi için yeni ürünlerle mağazalarımızı süsledik. Kampanyalar yaptık, ancak şuana kadar çarşıda arzu edilen hareketliliği göremedik. Geçen yıl bu günlerde çarşı çok daha hareketliydi. Perşembe gününden sonra yeni yıla yönelik alışverişlerde bir miktar hareketlilik olacağını düşünüyorum ancak bunun beklenen seviyede olacağını sanmıyorum.”

Havadis

Anahtar Kelimeler:
Girne Çarşısı
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