Girne'deki Clubta döverek komaya soktular

Ünlü diyetisyen komalık oldu

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye'nin tanınmış diyetisyenlerinden İlter Faik Kaya Girne'deki clubta hastanelik oldu. Tanınmış diyetisyen İlter Faik Kaya ve eşi balayı için geldikleri Kıbrıs'ta terlikle Cluba girmek istedikleri için acımasızca dövülerek hastanelik edildi.

Güvenlik görevlisinin parmağı kırıldı

Ünlü diyetisyen ve eşinin kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle ünlü cluba alınmaması üzerine yaşanan arbedede güvenlik personelinin parmağı kırılırken, balayı çifti acımasızca dövülerek hastanelik edildi.

Ünlü diyetisyen İlter Faik Kaya vücuduna ve başına aldığı darbeler sonrasında komalık olduğu ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.

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