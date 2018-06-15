banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
197.752
DOLAR
4.7298
STERLİN
6.2833
EURO
5.4924
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün en çok yağış alan...
İkinci kattan düştü, birşey olmadı
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BİRŞEY OLMADI
Alkollü iki genç kız kavga etti
ALKOLLÜ İKİ GENÇ KIZ KAVGA...
Havuza düşen 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ...
banner282

Girne'deki Clubta döverek komaya soktular

Girne'deki Clubta döverek komaya soktular

15 Haziran 2018 Cuma 10:27
Girne'deki Clubta döverek komaya soktular

Ünlü diyetisyen komalık oldu

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye'nin tanınmış diyetisyenlerinden İlter Faik Kaya Girne'deki clubta hastanelik oldu. Tanınmış diyetisyen İlter Faik Kaya ve eşi balayı için geldikleri Kıbrıs'ta terlikle Cluba girmek istedikleri için acımasızca dövülerek hastanelik edildi.

Güvenlik görevlisinin parmağı kırıldı

Ünlü diyetisyen ve eşinin kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle ünlü cluba alınmaması üzerine yaşanan arbedede güvenlik personelinin parmağı kırılırken, balayı çifti acımasızca dövülerek hastanelik edildi.

banner277
İlter Faik Kaya Komada

Ünlü diyetisyen İlter Faik Kaya vücuduna ve başına aldığı darbeler sonrasında komalık olduğu ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.

Not : Özel haberlerimizin kaynak gösterilerek dahi kopyalanıp yayınlanması yasaktır

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü, Esnaf Ve Vatandaşla Bayramlaştı
Güngördü, Esnaf Ve Vatandaşla Bayramlaştı
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Yurt Dışındaki Kıbrıslı Türklere Yönelik Proje Hayata Geçiyor...
Yurt Dışındaki Kıbrıslı Türklere Yönelik Proje Hayata Geçiyor...
"Dış Basın Birliği Bayram Mesajı Yayımladı"
"Dış Basın Birliği Bayram Mesajı Yayımladı"
Havuza Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Havuza Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Harmancı, Taşkınköy’ü Ziyaret Etti!
Harmancı, Taşkınköy’ü Ziyaret Etti!
Gencay Eroğlu: “lefkoşa’ya Çok Yakında Bayram #Gelecek”
Gencay Eroğlu: “lefkoşa’ya Çok Yakında Bayram #Gelecek”
Ramazan Bayramı Başladı…
Ramazan Bayramı Başladı…
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim