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Girne Değirmenlik yolunda trafik kazası...

Girne - Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında birleştirilmiş çekici araç sürücüsü yaralandı

Girne Değirmenlik yolunda trafik kazası...

Girne - Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında birleştirilmiş çekici araç sürücüsü yaralandı

04 Mayıs 2018 Cuma 09:01
Girne Değirmenlik yolunda trafik kazası...

Su deposuna çarptı

Girne - Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında birleştirilmiş çekici araç sürücüsü yaralandı

Ahmet İKİDERELİ

Girne - Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde dün saat 15.15 sularında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Hasan Karahüseyin’in yönetimindeki LL 207 plakalı birleştirilmiş çekici araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Kyanit Parke isimli iş yeri önlerine geldiği an, önündeki aracın ani fren yapması sonucu ona çarpmamak için direksiyonu sola kırması sonucu birleştirilmiş çekicinin yolun solunda bulunan beton su deposuna çarpıp aracın ön kafa kısmının ters dönmesiyle meydana geldi. 

Kamyon sürücüsü yaralandı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
GirneDeğirmenlikTrafikKazası
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