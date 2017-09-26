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26 Eylül 2017 Salı 15:32

Girne-Değirmenlik Yolunda Kamyon Devrildi… 2 Kişi Yaralandı

Girne - Değirmenlik yolunda bugün öğle saatlerinde bir inşaat kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı.

Girne-Değirmenlik Yolunda Kamyon Devrildi… 2 Kişi Yaralandı
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Girne - Değirmenlik yolunda bugün öğle saatlerinde bir inşaat kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Myrat Durdyyev (E-28) yönetimindeki JE 551 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonla Girne - Değirmenlik yolunda seyrederken kamyonun kontrolünü kaybetti.

Durabilmek için yolun solundaki kum havuzuna doğru yönelen Durdyyev, kum havuzunun yanındaki toprak yola girdi ve kamyonuyla sağ tarafta bulunan 20 metre derinliğindeki dere yatağına devrildi.

Olay sonucu Myrat Durdyyev ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Egemberdiyev (E-43) yaralandı.

Durdyyev’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Egemberdiyev’in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıkları açıklandı.

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