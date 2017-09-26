Girne-Değirmenlik Yolunda Kamyon Devrildi… 2 Kişi Yaralandı

Durdyyev’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Egemberdiyev’in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıkları açıklandı.

Olay sonucu Myrat Durdyyev ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Egemberdiyev (E-43) yaralandı.

Durabilmek için yolun solundaki kum havuzuna doğru yönelen Durdyyev, kum havuzunun yanındaki toprak yola girdi ve kamyonuyla sağ tarafta bulunan 20 metre derinliğindeki dere yatağına devrildi.

Girne - Değirmenlik yolunda bugün öğle saatlerinde bir inşaat kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı.

Girne - Değirmenlik yolunda bugün öğle saatlerinde bir inşaat kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı.