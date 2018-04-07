

GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLU

06.04.2018 tarihinde, 13.50-14.15 saatleri arasında, Girne’de L.B. (K-21) ve J.J.’nin (K-25) ikametgahlarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü, bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve 10 adet LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan pul şeklinde kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.