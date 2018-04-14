Girne'de uyuşturucu

14.04.2017 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde,polis tarafından şüpheli vaziyette görülen O.O.E.(E-19)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde adı edilenin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.