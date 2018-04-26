Girne'de Transfer İstasyonu tanıtıldı

GİRNE’DE TRANSFER İSTASYONU TANITILDI… 4 BELEDİYE FAYDALANACAK

GİRNE, ALSANCAK, LAPTA VE ÇATALKÖY BELEDİYELERİNDEKİ KATI ATIK YÖNETİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLEREK, YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİYOR

Girne Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması 4. Hibe Programı kapsamında finanse edilen, kuzey sahil şeridinde 4 belediyenin faydalanacağı “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri” projesi tanıtıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Avrupa Komisyonu Birim Başkan Yardımcısı Renay Henoumont, Avrupa Komisyonu Toplum Kalkınması ve Kültürel Miras Bölüm Yöneticisi Agustin Moya Colorado ile belediyelerin ilgili birim personeli katıldı.

PROJE 36 AYDA TAMAMLANACAK

Söz konusu projeyle, Girne Batı Çevre Yolu’nun Güneyinde bir transfer istasyonunun hayata geçirilmesi ve Girne, Alsancak, Lapta ve Çatalköy Belediyelerindeki katı atık yönetimlerinin iyileştirilerek, yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Girne Belediyesi yönetimindeki proje; anahtar paydaşlar Alsancak, Lapta ve Çatalköy Belediyeleri, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak çalışmasıyla 36 ayda tamamlanacak. Projenin toplam bütçesi 788 bin 463 Euro, hibe miktarı ise 709 bin 617 Euro olarak belirlendi.

NESİMOĞLU: “ÇEVRECİ VE SAĞLIKLI BİR YÖNTEM”

Proje asistanı Burcu Nesimoğlu, transfer istasyonunun, atık depolama alanı değil, yerel atık depolama araçlarıyla atıklarını daha büyük araçlara yüklemek ve geri dönüşüm, arıtma veya bertaraf için bitiş noktasına nakledilmek üzere geçici olarak boşaltacağı bir işleme alanı olacağını söyledi.

Burcu Nesimoğlu, projeyle katı atık toplama hizmetlerinin verimliliğinin arttırılacağını ayrıca atık toplama konusunda rota optimizasyonu gerçekleştirilmesiyle Girnelilerin daha çevreci, estetik ve sağlık açısından daha gelişmiş katı atık toplama hizmeti ve çevre koşullarına kavuşacağını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Birim Başkan Yardımcısı Renau Henoumont, yaklaşık 800 bin Euroluk bir yatırım olan 3 yıllık projeyle, bölgede atık toplama hizmetlerinin verimliliği ve kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Halkın refahını yükseltecek projede, 4 belediyenin işbirliği yapmasının da ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Henoumont, projenin tamamlanmasıyla katı atık yönetimi ve toplumda katı atığın azaltılması konularında önemli ilerleme kaydedileceğine inanç belirtti.

GÜNGÖRDÜ: “KUZEY SAHİL ŞERİDİNDE İYİLEŞME OLACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Girne Belediyesi tarafından Lapta, Çatalköy ve Alsancak Belediyeleri işbirliğinde yürütülecek projenin, Sibel Siber’in başbakanlığındaki geçici hükümet döneminde gündeme geldiğini ve proje için, Girne Batı Çevre Yolu’nun güneyinde, arazi tahsis edildiğini anımsattı.

Nidai Güngördü, istasyonun Girne Belediye sınırlarında bulunması nedeniyle, Girne Belediyesi tarafından yürütüleceğini ancak diğer belediyelerin de projede paydaş olduğunu ifade etti. Ülkede atık yönetimi konusunda çözülmesi gereken ciddi sorunlar olduğunu belirten Güngördü, 4 belediyenin yapacağı işbirliğiyle kuzey sahil şeridinde sorunla ilgili önemli iyileşme kaydedileceğine inanç belirtti.

“TÜM KESİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞER”

Güngördü, ülkede atıkların sınıflandırılarak toplanamaması ve geri dönüşüm imkanının kısıtlı olmasının üzücü olduğunu dile getirerek, geri dönüşümle katı atık miktarının azaltılması gerektiğini söyledi.

Atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşümün hayata geçirilebilmesi için toplum genelinde farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Güngördü, bu konuda, ilkokullardan başlayarak ciddi bir eğitim verilmesi için, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, belediyeler ve ilgili tüm kesimlerin işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Birçok ülkenin katı atıkları geri dönüştürerek, hem katı atığı azalttığını hem de maddi kazanç elde ettiğini anımsatan Güngördü, Avrupa Birliğine, 4 belediyeye güvenerek projeye finansman sağladığı için teşekkür etti.