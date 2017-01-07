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07 Ocak 2017 Cumartesi 10:28

Girne'de Suyun Fiyatı Değişti

Girne'de Suyun Fiyatı Değişti
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Girne'de suyun fiyatı yeniden belirlendi
Girne ve belediye sınırları içerisinde yaşayan halkın “geçiş sürecinde” ödeyeceği yeni içme suyu fiyatları uygulanmaya başladı.
Girne Belediye Meclisi tarafından belirlenen yeni içme suyu fiyatları Girne ve Girne Belediyesi sınırları dahilindeki köylerde uygulanmaya başlandı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, içme suyu fiyatının, 0-10 ton arası ton başına 5 TL olarak yeniden düzenlendiği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, halka hizmet konusunda Belediyenin her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için suyun fiyatını “geçiş sürecinde” KDV Dahil 5 TL olarak belirlediklerini söyledi. Konut ve ticaret yerlerinin birbirinden ayrılarak, fiyatlandırmaların yapıldığını ifade eden Güngördü, iş yerlerindeki içme suyu fiyatlarının ton başına 6.5 TL konutların ise ton başına 5 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Suyun fiyatını belirlerken; tüm giderleri göz önünde bulundurduklarını da sözlerine ekleyen Güngördü, geçiş sürecinde kayıp-kaçakların önlenmesi ve akıllı sayaçların takılması ile birlikte suyun fiyatında tüm belediyelerde olduğu gibi değişiklik kararı aldıklarına dikkat çekti.

Güngördü, 1 Ocak 2017 itibarıyla yapılan değişiklik ile ilgili, halkına göstermiş oldukları anlayış için teşekkür ederek, herkesi daha tasarruflu su kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı.


 
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