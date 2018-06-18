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Girne'de silahlar konuştu
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Girne'de silahlar konuştu

Girne'de silahlar konuştu

18 Haziran 2018 Pazartesi 20:35
Girne'de silahlar konuştu

Girne'de silahlar konuştu

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Karakum'da bugün akşam üzeri saat 19.30 caddelerinde ayrıldığı eski sevgilisine ait bara önce arabayla girdi sonra silahla gelişi güzel mermi yağdırdı.

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Oktay Şölen isimli eski bir mahkum olduğu öğrenilen saldırganın önce Times Cafe Barın camlarına gelişi güzel mermi sıktığı mermilerin bitmesi üzerine arabasından aldığı sopa ile eski sevgilisinin olduğundan şüphelenilen aracın camlarını kırdığı öğrenildi Cratos otelin karşısında bulunan Tims Cafede meydana gelen olay esnasında bölgede bulunan polislerin anında müdahale ederek saldırganı suçüstü yakalayıp tutukladığı ve olayla ilgili polisin soruşturma başlatığı bildirildi.

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Son Güncelleme: 18.06.2018 20:58
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