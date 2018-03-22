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Girne'de sanal bet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Girne'de sanal bet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

22 Mart 2018 Perşembe 11:09
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
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GİRNE’DE KUMARA SUÇÜSTÜ...

İNTERNET ÜZERİNDEN İZİNSİZ BAHİS VE KUMAR OYNATILMASINA OLANAK SAĞLAYAN 13 KİŞİ TUTUKLANDI 

Girne’de polis tarafından iki daireye gerçekleştirilen operasyonda, callcenter ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığı tespit edilerek, meseleyle ilgili 13 kişi tutuklandı.  
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 20 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, sim kartları ile muhtelif banka kartı ve banka hesap cüzdanı emare olarak alındı. 
Mesele ile ilgili olarak, ( B.S.A. (E-32),Ç.A. (E-29), Y.U. (E-32), B.L.Ç. (E-21), N.A. (E-41), K.B. (E-21), M.K. (E-35), H.Ü. (E-34), Y.B. (E-19), V.Ş. (E-32), Y.P. (E-28), T.T. (E-30) ve H.C.Y. (E-26)) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
GirneSanal BahisBaskın
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