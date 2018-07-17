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Girne'de plajlarda Resim Atölyeleri ve Çocuk Yogası

Girne'de plajlarda Resim Atölyeleri ve Çocuk Yogası

17 Temmuz 2018 Salı 14:27
Girne'de plajlarda Resim Atölyeleri ve Çocuk Yogası

GÜNGÖRDÜ: “SPOR VE SANATLA UĞRAŞAN ÇOCUKLARIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURACAĞINA İNANIYORUZ”

Girne Belediyesi’nin, “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” kapsamında bugün Kervansaray Halk Plajı’nda Resim Atölyesi ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda Çocuk Yogası gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Bedia Kale yönetiminde Resim Atölyesi ve Ayşe Öztoprak yönetiminde Çocuk Yogası gerçekleştirildi.

Çocuklar, Resim Atölyesi’nde “Deniz” temasını işledi. Etkinlikler gelecek hafta Seramik Atölyesi, Çocuk Yogası, Dans Atölyesi’yle devam edecek. Kayıt ve bilgi için 0533 889 15 15 numaralı telefon aranabilecek.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son iki dönemdir yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini, yorucu bir okul döneminin ardından yaz tatiline başlayan çocuklara yaz boyunca da çeşitli etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, çocukların teknolojiden uzak kalarak doğa ile iç içe, en önemlisi sanat ve sporla ilgilenmelerinin önemine işaret ederek, “Spor ve sanatla uğraşan çocukların ileride kötü alışkanlıklardan uzak duracağına, doğayı seveceğine, hayvanı seveceğine inanıyoruz” dedi.

Resim Atölyesi sonrasında ortaya çıkacak resimlerin tüm etkinliklerin sonunda belediye meydanında sergileneceğini de belirten Güngördü, ailelere ve çocuklara etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 18:23
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