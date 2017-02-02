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02 Şubat 2017 Perşembe 07:03

GİRNE'DE İKİNCİ LAĞIM FELAKETİ!

GİRNE'DE İKİNCİ LAĞIM FELAKETİ!
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GİRNE'DE İKİNCİ LAĞIM FELAKETİ!  

Girne’nin Karakum bölgesinde, Püsküllü Plajı diye bilinen yerden denize lağım akıyor

Girne’nin Karakum bölgesinde bulunan ve Püsküllü Plajı diye bilen yerden denize lağım akıyor. Kısa bir süre önce Girne Teknecik Elektrik Santrali yakınlarında yaşanan çevre ve lağım felaketinin ardından ikinci bir felaket de bu bölgede yaşanıyor.

Deniz kıyısında bulunan bir borudan ve borunun birkaç metre gerisinden yerin altındaki bir kaynaktan yeryüzüne çıkarak denize akan lağım suları bölgede büyük bir çevre felaketine yol açıyor.

Lağımdan kaynaklanan dayanılmaz kokular çevreye yayılırken, çevrede bulunan ev ve apartmanlarda yaşayan bölge sakinleri yetkili bir makamın konuya el atmasını istiyor.

Denize akan ve tam bir çevre felaketi yaşanan bölgede toprak altına saklanan borunun nerenin atıklarını taşıdığı henüz bilinmiyor.

Girne’de yaşayan ve çevre konusunda duyarlı vatandaşlardan biri olan Faik Gencer, bölgede lağımdan kaynaklanan çevre felaketinin kabullenemez olduğunu söyledi. Girne’nin nüfusunun her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Gencer, önlem alınmadığı takdirde turizmin başkentindeki çevre felaketlerinin daha da artacağına işaret etti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Mustafa Aktolgalı konuyla ilgili olarak KIBRIS’a verdiği bilgide, bugün sabah saatlerinde müfettişlerin olay yerine giderek inceleme yapacağını, ardından da gereken açıklamayı yapacağını kaydetti.

Eko sistem tehlikede

Çevre Mühendisleri ise bu şekilde denize akıtılan lağım sularının denizdeki hayatı ve eko sistemi bozduğuna değinerek, bu durumun, yaz mevsiminde denize giren insanları ve denizdeki tüm canlıları olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Uzmanlar, denize lağım akıtılmasının birçok canlının yaşamını tehdit edip, ölümüne neden olduğunu hatırlattı. Bu durumun sağlık açısından ciddi tehlikeler içerdiğine işaret eden uzmanlar, gerek direkt temas edilmesi, gerekse de balık tüketimiyle ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

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