Girne'de cinayet!

Bugün sabaha karşı saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, F.Ş.(E-34) aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta Hasan Polat SEPETÇIOĞLU (E-26)’nu boynunun arka kısmından ve sırtından iki kez bıçaklamak suretiyle adı edileni öldürmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir