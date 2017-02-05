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05 Şubat 2017 Pazar 14:23

GİRNE'DE BET OFİSLERİ YERALTINA İNDİ

GİRNE'DE BET OFİSLERİ YERALTINA İNDİ
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GİRNE'DE BET OFİSLERİ YERALTINA İNDİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'de yasadışı bahis çetelerine karşı düzenlenen büyük operasyondan sonra KKTC'de faaliyet gösteren yasadışı bahis çetelerinin de yer altına indiği öğrenildi. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yasadışı bahis çeteleri polisin takibinden kurtulabilmek için yeni yöntemler geliştirdi. Buna göre de bahis çeteleri özellikle Girne'de "Home Ofis" şeklinde pekçok yerde bet-bahis ofisleri açtı. Apartmanlarda bulunan bu ofislerin kapılarına da "Temizlik Şirketi-Turizm Şirketi" ifadelerini içeren tabelalar takıldı. Bu ofislerde de yaklaşık olarak 250 kişi çalışırken , bunların tamamına yakını da öğrencilerden oluşuyor. Elde edilen diğer bilgilere göre de bahis çeteleri ana bilgisayarlarını Malta ile Bulgaristan'a ve Kırgızistan'a aktardı. Elde edilen kara paranın aklanması için de inşaat sektörü kullanılıyor. Bu nedenle de Girne'deki arazi ve arsa fiyatları korkunç derecede artmış durumda.


 
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