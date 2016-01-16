Girne'de Araç Takla Attı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Girne - Alsancak çevre yolunda GAÜ çemberi ile Karmi çemberi arasında saat 19:40 raddelerinde salon araç takla attı. Yol içerisindeki çukura düşüp takla attığı tahmin edilen araç içerisindeki şoför ve yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili detaylar ilerleyen vakitlerde Kıbrıs Manşet'te.

Son Güncelleme: 16.01.2016 19:56