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Girne Dağ yolunda kaza
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Girne Dağ yolunda kaza
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Girne Dağ yolunda kaza

1 kişi yaralandı

Girne Dağ yolunda kaza

1 kişi yaralandı

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:12
Girne Dağ yolunda kaza

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Girne Dağ yolunda kaza

25.6.2018 tarihinde saat 09:30 sıralarında Girne Dağyolu 16 . 17 km arasında Girne istikametine doğru seyreden Bülent Cantay (E 42) yönetimindeki GR 961 plakalı kamyon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve arızalandığı için yol içerisinde sol şeritte durmakta olan Mustafa Salan yönetimindeki PL 533 plakalı beton mikserini geçmeye çalıştığı sırada aracın sol ön kısmı ile sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu hafif yaralanan Bülent Cantan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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