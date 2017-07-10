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10 Temmuz 2017 Pazartesi 05:48

Girne Dağ yolunda kaza 1 ölü, 4 yaralı!

Girne Dağ yolunda kaza 1 ölü, 4 yaralı!
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Girne Dağ yolunda kaza 1 ölü, 4 yaralı!

 20 yaşındaki Hüsnü Burağan yaşamını yitirdi

Bugün saat 00:20 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında, Mehmet KARAKUŞ (E-25), yönetimindeki DD 683 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile tekrar yola savrulan DD 683 plakalı araç o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İKBAL (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmış ve DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yanmıştır.

Kaza sonrası yanan DD 683 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü BUĞARHAN (E-20) yanan araçtan fırlayıp yanarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet KARAKUŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip kalp damar cerrahisinde müşahede altına alınmıştır. TND 087 plakalı araç sürücüsü Muhammed İKBAL ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ferhat KÜÇÜKBALABAN (E-43), Ayfer KÜÇÜKBALABAN (E-35) ve Deniz KÜÇÜKBALABAN (E-16) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Ferhat KÜÇÜKBALABAN tabur edilirken, Ayfer KÜÇÜKBALABAN ve Deniz KÜÇÜKBALABAN Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde, Muhammed İKBAL ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir. 

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