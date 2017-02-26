Girne Dağ Yolu Ve Girne Doğu Sahil Yolu İçin Yarın Ankara’da İhaleye Çıkılıyor

DÜRÜST: “YATIRIMLARIMIZ KKTC’YE OLAN İNANCIMIZDANDIR”

17 km’lik Değirmenlik-Girne arasındaki yolun (Dağ Yolu) bölünmüş yol olarak yeniden yapımı için, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların sonlandırılması ile birlikte, yarın Ankara’da ihaleye çıkılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Girne - Değirmenlik Yolu (Dağ Yolu) ile birlikte, yarın, Girnen merkezden Çatalköy’ün bitimine kadar yaklaşık 9 km’lik yolun çift şeritli yol olarak yapımı için de Ankara’da ihaleye çıkılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yarın Ankara’da ihalesine çıkılacak olan Girne Değirmenlik Yolu (Dağ Yolu) ile Girne Doğu Sahil Yolu olarak da bilinen Girne merkezden Çatalköy girişine kadar olan kısmının çift şeritli yol yapımı ile ilgili olarak, “2017 yılına damgasını vuracak en önemli yatırımlarımızdan sadece iki tanesidir” dedi.

Dürüst, özellikle Girne - Değirmenlik Yolu’nun, çok uzun zaman önce işlevini yitirdiğini, çok gecikmiş bir proje olmasının yanında, göreve geldiği ilk günden konu ile ilgili çalışmaları başlattığını ve gelinen noktada Girne Dağ Yolu’nun çift şeritli yol olarak yeniden yapımı için ihaleye çıkılıyor olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Girne merkezden Çatalköy istikametine kadarki yolun da çift şerit yol olarak yapımı için yine yarın Ankara’da ihaleye çıkılıyor olmasının da büyük bir ihtiyacın giderilmesi anlamına geldiğini belirten Bakan Dürüst, “27 Şubat Pazartesi Günü, toplamda 26 km’lik çift şerit yol yapımı için Ankara’da ihaleye çıkılıyor olması, bakanlık ve hükümet olarak kararlı duruşumuzun ve en önemlisi KKTC’ye olan inancımızın bir göstergesidir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yarın ihaleye çıkılacak olan ve toplamda 26 km olan her iki projenin, karayolları alanında ülkenin en önemli yatırımı olacağının da altını çizerek, “KKTC artık eski KKTC değildir. Şartlar değişmiştir, ülke koşulları değişmiştir, nüfus ve demografik nüfus özelliğimiz de değişim göstermektedir. Bu nedenle, değişen ve gelişen dünya şartlarına, ülkemizin de adaptasyonu için gerekli olan yatırımları yapmanın birinci şartı, KKTC’ye inanmak ve KKTC’de yaşayan insanları önemsemekten geçer. Bizler, KKTC’ye sonuna kadar inanmanın yanında, KKTC’de yaşamını sürdüren tüm halkımızı da tek tek önemsiyoruz. Bunun en bariz göstergesi, yıllardan beridir süre gelen eksikliklerin, canımıza kastetmesine rağmen giderilmesi için atılması gereken adımların atılmamasına karşın, göreve gelir gelmez bu eksikliklerin ve sorunların giderilmesi için, elimizi taşın altına koyarak, yatırımlarımızı kararlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte, Mayıs ayının sonu, Haziran ayının başı gibi yol yapım çalışmalarına başlanacağını belirten Bakan Dürüst, “Yılların sorunu haline gelen Girne Dağ Yolu’nun ve artık insanlarımızın ihtiyacını karşılayamaz bir noktaya gelen Girne Doğu Sahil Yolu’nun çift şeritli yol olarak yenilenmesi projesinin en kısa süre içerisinde tamamlanması için üzerimize düşen ne varsa titizlikle yapacağız” dedi.