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Girne Çevre yolunda feci kaza

Girne Çevre yolunda feci kaza

03 Nisan 2018 Salı 08:32
Girne Çevre yolunda feci kaza
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Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 20:00 sıralarında meydana geldi.

43 yaşındaki Banu Sanver, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde NA 500 plakalı jeep aracı ile Girne’ye doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Girne Amerikan Üniversitesi çemberinde kuzeye doğru dönüşte olan 30 yaşındaki Ata Uğurata yönetimindeki KN 358 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu KN 358 plakalı araç takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Banu Sanver, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde, Ata Uğurata ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Kaynak:Halkın Sesi

Son Güncelleme: 03.04.2018 08:36
Anahtar Kelimeler:
KazaBanu SanverAta Uğurata
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