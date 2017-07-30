Girne-Çatalköy İmar Planı Süreci

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ GİRNE İÇİN EMİRNAME ÇIKARILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yeşil Barış Hareketi, Girne-Çatalköy imar planı hayata geçene kadar, bölgedeki taşınmaz malların geliştirilmesi ile ilgi imar emri (emirname) çıkarma çağrısında bulundu.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy İmar Planı hazırlama süreci gereği, gerçek ve tüzel kişilerin görüşlerini belirtmesi ve planın sonuçlanması için 4 aylık bir süre gerektiği, önlem alınmadığı takdirde hedeflenenlerin gerçekleşmesinin imkansız olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Planlama çalışmalarının başarılı olabilmesi için önlem olarak, ilk kez doğru bir amaç için ve doğru bir zamanda hemen bir emirname devreye girmelidir” denildi.

İmar Yasası’nın planlama çalışmalarında kullanılmak üzere verdiği emirname yetkisinin bugüne kadar amacına uygun olarak kullanılmadığı savunulan açıklamada, “Planlama süreçleri gereği olan 4 aylık katılım süresi; istismarlara olanak sağlayacak, Girne’nin kaybedilmesine neden olacak kadar çok fazla bir süredir” ifadeleri yer aldı.