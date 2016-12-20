GİRNE BÖLGESİNDE 15 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ

Girne bölgesinde 15 kişilik “hırsızlık çetesi” yakalandı.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Girne, Lapta ve Alsancak’ta yıl içinde meydana gelen bir çok ev ve işyeri soygunları ile ilgili soruşturmada 1’i kadın 5 kişi tutuklandı. Zanlıların adları S.E.(E-24), M.A.(E-21), N.B. (K-39), M.A. (E-47) ve M.Y. (E-47) olarak açıklandı.

Biri kadın 10 kişi de, sözkonusu çalıntı malları satın aldıkları gerekçesiyle tutuklandı. “Hırsızlık mal kabulü” suçundan tutuklananlar da şunlar: H.D. (E-42), E.K. (E32), N.A.(K-35), M.N. (E-38), T.Ö.(E-25), Ş.Y.(E-43), Z.U. (E-47), C.A.(E-43), A.K.(E-30) ve H.Y.(E-37)