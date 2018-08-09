Girne Bölgesi Stratejik Gelişim Planı Çalıştayı Yapıldı

Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri Projesi kapsamında Girne Bölgesi Stratejik Gelişim Planı Çalıştayı, bugün, Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Bölgesinin gelişimi için ortak vizyon sağlamak amacıyla yapılan Çalıştaya, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Boğaç, Kıbrıs Türk Acenteler Birliği Başkanı Orhan Tolun, Esnaf ve Zanaaatkar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, sektör temsilcileri, iş insanları ve belediye personelleri katıldı.

Çalıştay proje bilgilendirme sunumu, metodoloji ve mevcut verilerin sunumu, vizyon çalışması, güçlü ve zayıf yanlar çalışması, fırsatlar-tehditler çalışması, grup çalışmaları ve önceliklendirme çalışmalarıyla birlikte 17:00’ye kadar devam etti.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Alsancak ve Lapta Belediye Başkanları ile çıktıkları bu yolda şehirdeki diğer paydaşlarla birlikte toplantı yapmak istediklerini söyledi.

Güngördü, projenin dört belediyeye ait olduğunu, Aralık 2017’de yapılan sözleşme sonucunda projenin yürütülmesi görevinin Girne Belediyesi’ne verildiğini belirtti. Güngördü, bu projenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği’nin uzun yıllardan sonra bölgeye ilk kez yardım verme kararı aldığına değindi.

“OKULLARDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ KONUSUNDAKİ EĞİTİMLERLE İLGİLİ AKTİVİTELERİMİZİ ÇOĞALTACAĞIZ”

Çevre konusunda eğitimin çok önemli olduğunu belirten Başkan Güngördü, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu projede kentlerimiz yararına önemli bir mesafe alacağımıza inanıyorum. Herkesin söylediği şudur; kentlerimiz kirlidir. Önce bunu biz belediye başkanları kabul edecek daha sonra bunu halk da kabul edecek. Normalde temizlik haberleri diğer ülkelerde haber olmaz ancak bunu haberleştiriyoruz. Çünkü biz temizliyoruz, halkımız dikkat etmiyor. Halkımızın da bilinçli olması gerekiyor. Bunları konuşmamız lazım, bunlar bizim gerçeklerimizdir. Bu işin içinde eğitim de var. Eğitime ayrılmış bir bütçe var, geri dönüşümle ilgili de bir bütçe var. Bunlardan en önemlisi eğitimdir. Bugün başladığımız zaman 3-5 yıl içerisinde olumlu geri dönüşler alacağız. Vatandaşlarımız yerden almayı öğrenirse atmamayı da öğrenecek. Bunları aşmamız, konuşmamız lazım. Okulların açılmasıyla birlikte çevre temizliği konusundaki eğitimlerle ilgili aktivitelerimizi çoğaltacağız. Bu çalışmanın olumlu sonuçlar vermesini diliyorum.”

ÇALIŞTAYIN SONUNDA STRATEJİK PLAN BELİRLENECEK

Çalıştayın ardından, belediyelerin etkin, planlı verimli çalışma kapasitesini artırmak, belediyeler arasındaki ortak servis kullanımı yaklaşımını oluşturmak, atık toplama verim kalitesini artırmak, imha yöntemlerini geliştirmek ve stratejik plan hazırlanması amaçlanıyor.

AB kaynaklı “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri” projesiyle, Girne Batı Çevre Yolu’nun güneyinde bir transfer istasyonunun hayata geçirilmesi, Girne, Alsancak, Lapta ve Çatalköy Belediyelerindeki katı atık yönetimlerinin iyileştirilerek, yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Girne Belediyesi yönetiminde, Alsancak, Lapta ve Çatalköy Belediyeleri’nin işbirliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği katkılarıyla tamamlanacak projenin, 788 bin 463 euro olan toplam maliyetinin, 709 bin 617 euroluk kısmı AB tarafından hibe edilecek.

