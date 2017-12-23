banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Gazimağusa'da Kavga
Gazimağusa'da Kavga
TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!
Talep Arttıkça, Kaçak da Artıyor
DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI
Devlet Hastanesine Yeni Tetkik Cihazı
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da Kavga
Kapat

GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Girne Belediyesi’nin, 22-25 Aralık tarihleri arasında çocuklar ve halk için yeni yıla özel olarak düzenlediği etkinlik programı başladı.

GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Girne Belediyesi’nin, 22-25 Aralık tarihleri arasında çocuklar ve halk için yeni yıla özel olarak düzenlediği etkinlik programı başladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:04
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
banner238

GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Girne Belediyesi’nin, 22-25 Aralık tarihleri arasında çocuklar ve halk için yeni yıla özel olarak düzenlediği etkinlik programı başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Açık Pazar’da kurulan zıp-zıp, film gösterisi, şişme oyun parkı, hareketli oyuncaklar ve trambolinin de yer aldığı oyun parkı her gün 11:00-19:00 saatleri arasında açık olacak. 

Girne Açık Pazar’da yarın saat 14.00’te çocuklara özel yeni yıl partisi düzenlenecek. Etkinlikte; yüz boyama, eğlenceli oyunlar ve sevimli maskotların gösterileri yer alacak, ayrıca Noel Baba’dan çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Karaoğlanoğlu’nda Belediye Parkı’nda yarın 13:00-17:00 saatleri arasında ise halka açık yeni yıl etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte, The Healers isimli müzik grubu saat14:30’da sahne alacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil Kan Aranıyor!
Acil Kan Aranıyor!
DP HASPOLAT’TA ADAYLARINI TANITTI, İSKELE’Yİ DOLAŞTI
DP HASPOLAT’TA ADAYLARINI TANITTI, İSKELE’Yİ DOLAŞTI
ÖZGÜRGÜN: “GÖNYELİ’DEKİ COŞKU UBP’NİN YÜKSELİŞİNİN İŞARETİDİR”
ÖZGÜRGÜN: “GÖNYELİ’DEKİ COŞKU UBP’NİN YÜKSELİŞİNİN İŞARETİDİR”

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim