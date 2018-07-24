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Girne Belediyesinin “Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” devam ediyor

Girne Belediyesinin “Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” devam ediyor

24 Temmuz 2018 Salı 12:40
Girne Belediyesinin “Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” devam ediyor

ÇOCUK YOGASI VE SERAMİK ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Girne Belediyesi’nin, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri için hazırladığı, “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” çerçevesinde, Zeytinlik Köy Evi’nde seramik atölyesi ve Karaoğlanoğlu  Belediye Plajı’nda çocuk yogası ile devam etti. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitmen Ayşe Öztoprak öncülüğünde yaptırılan çocuk yogasında  duruş ve nefes alma teknikleri konularında bilgi verildi.

Kültür Dairesi’nden sanatçı Bedia Kale’nin eğitmenliğinde ise seramik atölyesi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların yaz tatillerinde sanat ve sporla ilgilenmelerini, aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek,  sanatla ve sporla uğraşan çocuk ve gençlerin ülkelerine faydalı ve başarılı bireyler olacaklarına inanç belirtti. 

 Güngördü, “Spor ve sanatla uğraşan çocukların ileride kötü alışkanlıklardan uzak duracağına, doğayı seveceğine, hayvanı seveceğine inanıyoruz” dedi.

Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri’nin diğer etkinlik programları şöyle:

“Dans Atölyesi (10-15 yaş):  25 - 27 Temmuz, 1-3 Ağustos Cuma– Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi Saat: 10.00-11.00                                                        

Mandala Atölyesi (12-17 yaş): 31 Temmuz-10 Ağustos Cuma- Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)  Saat:10.00-12.00

Çocuk Yogası ( 4-12 yaş) : 31 Temmuz-7 Ağustos- Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) Saat: 10:00-11:00

Spor Atölyesi (6-12 yaş): 2 -9 Ağustos Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) Saat: 10.00-11.00

Plaj Turnuvası (6-12 yaş):14 Ağustos Salı – Yer: Kervansaray Halk Plajı Saat: 9.00-12.00 “

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 16:14
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