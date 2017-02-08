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08 Şubat 2017 Çarşamba 14:15

Girne Belediyesi’nin Düzenlediği Yarıyıl Şenliği Kapsamında Cumartesi Çocuk Partisi Yapılacak

Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yarıyıl Şenliği Kapsamında Cumartesi Çocuk Partisi Yapılacak
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Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle organize ettiği “Yarıyıl Şenliği”, 11 Şubat Cumartesi günü Bandabuliya’da 10.00-12.00 saatleri arasında yer alacak Çocuk Partisi’yle devam edecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çocuk partisinde çocukların eğlenceli saatler geçirmesi için hazırlıklar yapıldığı belirtilirken, çeşitli animasyon gösterileri, sevimli kahramanlar, eğlenceli danslar, yüz boyama yanında, etkinlikte patlamış mısır ve pamuk şeker standının da olacağı kaydedildi.

Ücretsiz ve tüm çocukların katılımına açık olan Yarıyıl Şenliği’nin, 15 Şubat Çarşamba günü, çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde gerçekleştirilecek Seramik Atölyesi’yle son bulacağı kaydedildi.


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