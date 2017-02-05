Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 10:23

Girne Belediyesi’nin Çocuk Ve Gençlere Yönelik Yarıyıl Şenliği Başladı

Girne Belediyesi'nin Çocuk Ve Gençlere Yönelik Yarıyıl Şenliği Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÇOCUKLAR YAŞADIKLARI KENT GİRNE’Yİ ÇİZDİ… RESİMLER BİR HAFTA BOYUNCA BANDABULİYA’DA SERGİLENECEK

Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuk ve gençlere yönelik organize ettiği “Yarı Yıl Şenliği” başladı.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre,  şenlik dün Bandabuliya’da resim atölyesi etkinliğiyle start aldı.

Etkinlikte, çocuklar eğitmen Bedia Kale yönetiminde yaşadıkları kent Girne’yi çizdi. Resimler bir hafta süreyle Bandabuliya’da sergilenecek.

GÜNGÖRDÜ DE ÇOCUKLARLA RESİM ÇİZDİ, SOHBET ETTİ

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle çocuklara eğlenceli ve farklı günler yaşatmak için program hazırladıklarını kaydetti.

Çocukların eğitici, öğretici ve neşeli saatler geçirmelerini amaçladıklarını belirten Güngördü, katkıda bulunan eğitmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte çocuklarla birlikte resim çizerek sohbet eden Güngördü, “Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hepinize, mutlu, sağlıklı güzel neşeli bir yarıyıl tatili dilerim” dedi.

Güngördü, çocukları belediyenin düzenlediği diğer etkinliklere de katılmaya davet etti.

ETKİNLİKLER

Yarı Yıl Şenliği kapsamında 7 Şubat’ta Leymosun Kültür Evi’nde Masal Atölyesi, 11 Şubat’ta Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 15 Şubat’ta Zeytinlik Köy Evi’nde Seramik Atölyesi etkinliği düzenlenecek.

Tüm etkinlikler saat 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu Yaptı Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4. Olağan...
Ltb, Bir Şahıs Tarafından İzinsiz Kesim Yapılan Arsayı Mülk Sahibiyle Birlikte Yeniden Ağaçlandırdı Ltb, Bir Şahıs Tarafından İzinsiz Kesim Yapılan...
LBT’nin Yeni Oyunu “Kim Bay Schmıtt” Prömiyerini Yaptı LBT’nin Yeni Oyunu “Kim Bay Schmıtt” Prömiyerini...
Nami Ve Mavroyannis Londra’da Temaslarda Bulundu Nami Ve Mavroyannis Londra’da Temaslarda Bulundu
YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy Ve Sipahi Köylerini Ziyaret Etti YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy Ve Sipahi...
Yoldan Çıktı Yoldan Çıktı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4....
Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin (DGDER) dün yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’nda 3 yıl görev...

Haberi Oku