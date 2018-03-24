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GİRNE BELEDİYESİ’NİN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor.

GİRNE BELEDİYESİ’NİN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 13:41
GİRNE BELEDİYESİ’NİN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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GİRNE BELEDİYESİ’NİN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GENÇLER, YENİ AÇILACAK SANAT PARKI’NA FİDAN DİKTİ

Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, park bahçeler, yol kenarları, yeşil alanlarda yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Karakum’da ileriki günlerde açılışı yapılacak Sanat Parkı’na 19 Mayıs Koleji öğrencileriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları gençlerle birlikte fidan dikti.

GÜNGÖRDÜ: “DOĞA SEVGİSİNİ AŞILAMAK ÖNEMLİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentteki yoğun yapılaşma çerçevesinde yeşil alanların yok olma aşamasına geldiğine işaret ederek, göreve geldikleri zaman başlattıkları, kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güngördü, gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir bir çevre olduğuna dikkat çekerek, doğa sevgisini çocuk ve gençlere aşılamanın önemine değindi.

Güngördü, öğrenciler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte sürdürdükleri ağaçlandırma çalışmalarının ileriki günlerde de süreceğini ifade ederek, yönetime geldikleri günden bugüne kente beş çocuk oyun parkı kazandırdıklarını, fidan dikim çalışmasının  gerçekleştirildiği Sanat Parkı’nın da önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını söyledi.

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