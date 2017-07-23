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23 Temmuz 2017 Pazar 12:21

Girne Belediyesi’nden Şampiyon Ozanköy’e Katkı

Girne Belediyesi'nden Şampiyon Ozanköy'e Katkı
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GİRNE BELEDİYESİ, FUTBOLDA K-PET BİRİNCİ LİG ŞAMPİYONU OZANKÖY’E 36 BİN TL BAĞIŞTA BULUNDU

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2016-2017 futbol sezonunda K-Pet Birinci Lig Şampiyonluk Kupası’nı kazanarak Süper Lige yükselen Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Ali Piro ve teknik direktör Seran Kâşif’i kabul etti.

Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ozanköy’ün gösterdiği başarının kendilerini onurlandırdığını belirterek, Girne Belediyesi meclis üyelerinin aldığı bir kararla kulübe 36 bin TL katkıda bulunmayı kararlaştırdıklarını ifade etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Ali Piro ise Girne Belediyesi’nin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, yapılan katkıdan dolayı Güngördü ve Belediye Meclis üyelerine teşekkürler etti.

Konuşmaların ardından başkan Güngördü, 36 bin TL tutarındaki çeki Ali Piro’ya takdim etti.

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