Girne Belediyesi’nden Bir Heyet “kaleiçi Old Town” Festivali’ne Konuk Oldu

Girne Belediyesi’nden Nidai Güngördü başkanlığında bir heyet Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Kaleiçi Old Town” Festivali’ne konuk oldu.

Girne Belediyesi’nden Nidai Güngördü başkanlığında bir heyet Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Kaleiçi Old Town” Festivali’ne konuk oldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İtalya’nın onur konuğu olarak katıldığı, Küba, Saraybosna, Makedonya, Filistin, Tunus gibi ülkelerin yer aldığı festivalde, Kuzey Kıbrıs’ı Girne Belediyesi temsil etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret ederek, festivale davet edilmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Güngördü, Girne’nin Antik Liman arka sokaklarıyla benzer özellikler ve yapının bulunduğu Kaleiçi’nde düzenlenen bu festivalin örnek teşkil ettiğini, bu tür etkinliklerin tarih ve kültürel anlamda değeri olan antik kentlerin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Girne Belediyesi’nin beraberinde Muratpaşa’ya götürdüğü müzisyenler festivalde “Kıbrıs’tan Esintiler” isimli bir de müzik dinletisi sundu. Festivale katılan misafirlerle karşılıklı görüş ve işbirliği olanakları da araştırıldı.