Girne Belediyesi’nden Ağaçlandırma...

Girne Belediyesi, yarın, “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla ikinci kez halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00’de Ayışığı Evleri doğusunda, Farabi Sokak’ta ağaçlandırma çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Farabi Sokak’ta yaklaşık 100 adet nerium oleander (zakkum) ve ficus nitida ekileceği kaydedildi. Bölgede yıllardır atıl durumdaki boş alanda yeşil alan ve çocuk oyun alanı oluşturulacağına da dikkat çekildi.

GÜNGÖRDÜ: “EN BÜYÜK MİRAS, YAŞANILIR BİR ÇEVRE”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentteki yoğun yapılaşma çerçevesinde yeşil alanların yok olma aşamasına geldiğine işaret ederek, kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışması başlattıklarını ifade etti.

Güngördü, gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir bir çevre olduğuna dikkat çekerek, doğa sevgisini çocuklara aşılamanın önemine değindi. Güngördü, ağaçlandırma çalışmalarının halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılacağını belirterek, tüm halkı ağaç dikmeye davet etti.