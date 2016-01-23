Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Girne Belediyesi’nden Ağaçlandırma...

Girne Belediyesi, yarın, “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla ikinci kez halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Girne Belediyesi’nden Ağaçlandırma...

Girne Belediyesi, yarın, “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla ikinci kez halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

23 Ocak 2016 Cumartesi 14:17
Girne Belediyesi’nden Ağaçlandırma...
banner238

 Girne Belediyesi, yarın, “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla ikinci kez halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00’de Ayışığı Evleri doğusunda, Farabi Sokak’ta ağaçlandırma çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Farabi Sokak’ta yaklaşık 100 adet nerium oleander (zakkum) ve ficus nitida ekileceği kaydedildi. Bölgede yıllardır atıl durumdaki boş alanda yeşil alan ve çocuk oyun alanı oluşturulacağına da dikkat çekildi.

GÜNGÖRDÜ: “EN BÜYÜK MİRAS, YAŞANILIR BİR ÇEVRE”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentteki yoğun yapılaşma çerçevesinde yeşil alanların yok olma aşamasına geldiğine işaret ederek, kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışması başlattıklarını ifade etti.

Güngördü, gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir bir çevre olduğuna dikkat çekerek, doğa sevgisini çocuklara aşılamanın önemine değindi. Güngördü, ağaçlandırma çalışmalarının halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılacağını belirterek, tüm halkı ağaç dikmeye davet etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim