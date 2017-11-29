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29 Kasım 2017 Çarşamba 17:19

GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR

GİRNE BELEDİYESİ'NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR
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GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR

Girne Belediyesi, “İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararname” uyarınca 2014 yılı ve öncesine ait belediye alacaklarını gecikme zamlarında indirim yaparak tahsil etmeye devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı “İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararname” uyarınca 2014 yılı ve öncesine ait belediye alacaklarında gecikme zamlarında indirim yapılarak tahsilatın devam ettiği belirtildi.

Girne Belediye Meclisi’nin kararnameye dayanarak aldığı karara göre, 2014 yılı ve öncesine ait belediyeye olan birikmiş borçlarını cezasız ödemek isteyen vatandaşların 13 Aralık’a kadar mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi’nin Mali İşler ve Su İşleri Bölümü’ne başvurmaları gerekiyor.

Buna göre Girne Belediyesi, 31 Aralık 2014 öncesine ait vergi ve kamu alacaklarına ilişkin borçların kolaylıkla ödemesine imkân tanımak için borcun peşin ödenmesi durumunda gecikme zammında yüzde 98, 12 ay taksitli ödenmesi durumunda yüzde 85, 24 ay taksitli ödenmesi durumunda yüzde 75 ve 36 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında yüzde 65 oranında indirim yapıyor.

Borçlu vatandaşların bu imkandan yararlanmak için belirtilen süre içinde borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri gerekiyor.

Sürenin dolmasının ardından belediye borçlular hakkında yasal işlem başlatacak.

 
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